تعرف على السبب الحقيقي لاغلاق محلات الصرافة في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر البنك المركزي اليمني بعدن الأربعاء، قرارا هاماً في اطار سياسته النقدية الجديدة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية. وقضى القرار بوقف شركات الصرافة المضاربة بالعملة من أعمال البيع والشراء للعملة الأجنبية حتى إشعار آخر . وياتي هذا القرار في مساعٍ للسلطات الحكومية والبنك المركزي للحد من المضاربة بالعملة الوطنية وتثبيت سعر رسمي لصرف العملات.

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