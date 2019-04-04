شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عشرات الحوثيين في عملية نوعية لطيران التحالف وتدمير عربات عسكرية في جبل الطير "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر ميدانية في محافظة صعدة، شمال اليمن، إن مقاتلات التحالف العربي، وفي عملية عسكرية جديدة، قصفت، الأربعاء 3 أبريل /نيسان 2019، عربتين للمليشيات في مديرية كتاف ومقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت على متنهما.

Advertisements

وأوضحت المصادر "أن إحدى المقاتلات تمكنت من الاستهداف المباشر لمجاميع من المتمردين الحوثيين فوق جبل الطير وأسفرت غارتها عن مصرع العشرات منهم وجرح آخرين.

وما زالت الاشتباكات متواصلة، منذ أول من أمس، بين القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف ومرتزقة النظام الإيراني وحلفائه في المنطقة، وسط تراجع مستمر للمليشيات وخسائر متتالية في الأرواح والعتاد العسكري.

وتعد جبهة كتاف إحدى الجبهات الرئيسية في البلاد التي تستنزف عناصر المليشيات الحوثية، ويوم بعد آخر تخسر المليشيات العديد من مقاتليها إلى جانب العشرات من العربات والأليات العسكرية.