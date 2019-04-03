شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يوقف بيع وشراء العملات الأجنبية في محلات الصرافة .. لهذا السبب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت مصادر إعلامية أن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، أصدر قرارا ،قضى بوقف البيع والشراء داخل محالات الصرافة المحلية.

وذكرت أن التعميم قضى بوقف أعمال البيع والشراء للعملة الأجنبية حتى إشعارا آخر .

وياتي هذا القرار في مساعٍ للسلطات الحكومية والبنك المركزي للحد من المضاربة بالعملة الوطنية وتثبيت سعر رسمي لصرف العملات.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن البنك المركزي يؤكد صحة الأخبار أو ينفيها حتى اللحظة