شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد إقلاع الرحلات على الخطوط الجوية اليمنية غدا الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الخطوط الجوية اليمنية مواعيد اقلاع الرحلات ليوم غد الخميس والتي جاءت كالتالي. خط الرحله : القاهرة - سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جدة - سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1345 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول : 1730 مساء. Advertisements رقم الرحله : 640. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول:1100 ظهرا. رقم الرحله : 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا . رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهرة - عدن. الاقلاع :0800 صباحا. الوصول: 1230 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1500 عصرا. الوصول: 1730 مساء .

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