شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقل من 48 ساعة على تهديدة بالانتفاضة ضدهم .. شاهد كيف رد الحوثيين على صادق الاحمر «تفاصيل ما حدث اليوم في مجلسة بمنطقة الحصبة » والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر اعلامية في العاصمة صنعاء ان القيادي البارز في جماعة الحوثي ابو علي الحاكم قام بتطويق منزل الشيخ صادق الاحمر بعدد من الاطقم العسكرية ودخل الحوش واقتحم مجلس الشيخ بطريقة استفزازية حيث كان يقف ورائه خمسين مسلحا.

واوضحت المصادر إن الشيخ صادق رفض مصافحة ابو علي الحاكم وقال له " اعدلوا ولا تتجبرون على الناس فالناس لم تعد تحتمل تصرفاتكم.

المصادر اوضحت ايضا ان ابو علي الحاكم اكد للشيخ انه جاء للاطمئنان والسلام عليه فقط .

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء بمصادرة أملاك رجل الأعمال اليمني وعضو مجلس النواب " حميد الأحمر " . وقالت مصادر مقربة من الأحمر " إن المليشيات الحوثية بدأت منذ أمس الأول بمصادرة منازل وفلل ومساكن يملكها حميد الأحمر في العاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر " أن المليشيات بدأت بمصادرة فلل ضخمة في حي حدة الجديد ومنطقة بيت بوس وحي الأصبحي والأندلس - جنوب العاصمة - تتبع " حميد الأحمر " . وأَضافت المصادر " أن أغلب تلك الفلل كانت خالية من السكن عدا الحراس الأفراد الذين أجبرتهم المليشيات الحوثية على مغادرتها وكتبت على أبوابها الخارجية عبارات المصادرة العامة من قبل نيابة الأموال العامة. وأشارت المصادر " إلى أن المليشيات بدأت بتدشين حملة لمصادرة منازل وأراضي يملكها وزراء ومسؤولون في الحكومة الشرعية والرئاسة. وكانت المليشيات الحوثية قد عممت قرابة 1200اسم من قيادات الشرعية والموالين لها في المحافظات المحررة وخارج اليمن إلى كافة البنوك في صنعاء بالحجز التحفظي على ممتلكاتهم كما بدأت المليشيات بالتصعيد والمصادرة الفعلية. وكشفت مصادر مقربة من الشيخ صادق الاحمر انه لم بعد علمه بما حدث يعد يحتمل عبث الحوثة وقذارتهم واعلن في مجلس مقيل لكل شيوخ القبائل ان عليهم مواجهةالحوثيين ووقف حقارتهم وان الموت بشجاعة افضل من الموت كما يموت الجبناء .