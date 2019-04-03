بهذي الطريقة تصل أموال ايران الى صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - إبتدع نظام الملالي في إيران، طريقة جديدة لتمويل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ذراعه الطائفي في اليمن، وهو ما كشفه التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني في اليمن الموجه إلى مجلس الأمن الدولي في 25 يناير الماضي .
وشمل الدعم الإيراني الجديد للميليشيات، شحنات وقود إيرانية مكدسة بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على صادرات النفط والشركات النفطية والأقتصادية الإيرانية .
وتقوم إيران بنقل النفط من مرافئ إيراني عبر شركات حوثية وهمية تستخدم وثائق مزورة لتجاوز منظومة تفتيش الأمم المتحدة، حيث تعمل هذه الشركات الحوثةي داخل اليمن وخارجه كواجهة لهذه التجارة .
ويتم شحن الوقود لحساب شخص مدرج علىلائحة العقوبات، وتستخدم الميليشيات عائدات بيع هذا الوقود لتمويل الحرب وإطالة آمدها .
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