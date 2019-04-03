شكرا لقرائتكم خبر عن قناة المسيرة تكشف هذا الامر الخطير الذي صدم واحزن كل الجنوبيين وجعلهم يبكون بدل الدموع دم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، خبرا جاء فيه ،ان احد مشائخ آل الصيادي ،ويدعى عبدالواحد الصيادي يتلقى التهاني بسقوط منطقة ناصة .

وفي مقطع فيديو ظهرفيه الصيادي، وهو احد مشائخ العود ايضا، وهو يتلقى المباركات بسقوط ناصة ومباركا لما اسماهم بالمجاهدين هذا السقوط.كما ظهر في المقطع الصيادي وهو يردد الصرخة الى جانب مليشيا الحوثي، ويتهم الناشطون والمقاومة في العود ومريس الشيخ الصيادي، على مواقع التواصل الاجتماعي بإنه خائن لمنطقته وهو من سهل مرور ميليشيا الحوثي الى العود ومريس.

ودعا الناشطون في العود ومريس الى الحذر من مثل هؤلاء الذين غرست فيهم صفة التلون في المواقف ويشكلون خطرا على مناطقهم، وكانت جزء من مناطق العود ومريس قد سقطت فجاءه في الأيام الماضية بيد الميليشيا الانقلابية.

وتشهد قرى العود قصفا بالمدفعية والهاون مما ادى الى نزوح الألاف من الأسر ، كما تعرضت بقالة احمد سيف الجسري لقذيفه جراء القصف مما ادى الى اصابة عدد من المواطنيين بعضها خطيرة.