شكرا لقرائتكم خبر عن ميلشيا الحوثي تفاجأ سكان العاصمة مجددا بحملة اعتقالات واقتحامات لمنازل قيادات عسكرية وسياسية موالية للشرعية ( مستجدات طارئة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت مليشيا الحوثي، اليوم، باقتحام منزل عقيد في الجيش اليمني بالعاصمة صنعاء وأختطاف ثلاثة من أبناءه.

وأفادت مصادر في العاصمة صنعاء، أن مليشيات الحوثي اقتحمت منزل العقيد حسن قابيل، في مديرية معين بحي الستين بالعاصمة صنعاء، وقامت باختطاف 3 من أبناءه بعد الاعتداء عليهم بالضرب والسب واقتادتهم الى جهة مجهولة”.

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وبحسب المصادر فإن اقتحام الحوثيين لمنزل العقيد قابيل، والذي توفى قبل عام واختطاف وأبناءه جاء على مواقفه الداعمة وانضمامه الى القوات الحكومية الشرعية.

وشنت مليشيات الحوثي مؤخرا اقتحامات لعدد من المنازل للشخصيات الإجتماعية والسياسية والعسكرية المناهضة لها، وكان آخرها اقتحام منزل محافظ المحويت صالح سميع ومنزل سلطان العتواني مستشار الرئيس هادي.

وكانت مليشيات الحوثي قد نشرت مؤخرا قائمة بأكثر من الف شخصية مناهضة لها لاقتحام منازلهم واحتلالها.