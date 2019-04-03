شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل .. "الملك سلمان" يصدر أمر ملكي بشأن تولي الأمير محمد بن سلمان إدارة شؤون المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، مرسوما ملكياً قضى بتكليف ولي العهد نجله "محمد بن سلمان" بإدارة شؤون البلاد.

وأناب العاهل السعودي، وفق القانون السعودي، ولي عهده إدارة شؤون البلاد طوال مدة وجوده خارج البلاد، في تقليد رسمي جرى العمل به في النظام السعودي.

جاء ذلك قبيل مغادرة الملك سلمان في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، اليوم الأربعاء.