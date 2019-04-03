شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع للريال اليمني امام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء 3 ابريل في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر آخر تحديثات إسعار صرف وبيع العملات مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019م في حضرموت شراء السعودي 135

بيع السعودي. 137 شراء الدولار 511

بيع الدولار 515 الاسعار قد تختلف من صراف لآخر بسبب تخبط السوق و خوف الصرافين من التغيرات المفاجئة .

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