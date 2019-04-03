شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب يمني : أعدائنا في صنعاء يستعيدون الدولة قطعة قطعة وليس لدينا إلا التفكير في حل معضلة عيدروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال كاتب يمني ان مليشيات الحوثي الانقلابية تستعيد الدولة قطعة قطعة والشرعية تتركها قطعة قطعة وليس لديها إلا التفكير في حل معضلة عيدروس الزبيري رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .

وقال الكاتب والصحفي اليمني سام الغباري في تغريدة على حسابه في "تويتر" :" يتطور أعدائنا في صنعاء ويستعيدون الدولة قطعة قطعة ، نتركها نحن قطعة قطعة ، كان كل شيء ، فتُصِر الفهلوة على إضاعة كل شيء".

واضاف:" لديهم حكومة وشعب ومحافظات ، واليوم برلمان في أيديهم يُصاغ على مهل حتى يكتمل، وجيش يستكملون وحداته ، وقنوات وإذاعات".

مختتما تغريدة بالقول:" وليس لدينا إلا التفكير في حل معضلة عيدروس".