شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش على مشارف أهم مدينة تقع في عمق معاقل الميلشيا ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطتي التوغل في ثاني أهم معقل لميلشيا الحوثي الانقلابية شمال البلاد، وسط انهيارات الميلشيا الكبيرة.

وقالت مصادر ميدانية " إن قوات الجيش الوطني تقترب من مركز مديرية عبس بمحافظة حجة، المعقل الثاني لميلشيا الحوثي الانقلابية بعد صعدة".

وأضافت المصادر" أن قوات الجيش الوطني بدأت الدخول في مناطق الحزام العسكري لمدينة عبس، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة".

ويأتي هذا التوغل والتقدم بعد تمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة على مناطق الخادمة وبني الأكوع والرزام والأباكرة وأم الضبع وبني كديش وقرى الطينة في بني حسن بمديرية عبس.