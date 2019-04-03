شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش على مشارف أهم مدينة تقع في عمق معاقل الميلشيا ..تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطتي التوغل في ثاني أهم معقل لميلشيا الحوثي الانقلابية شمال البلاد، وسط انهيارات الميلشيا الكبيرة.
وقالت مصادر ميدانية " إن قوات الجيش الوطني تقترب من مركز مديرية عبس بمحافظة حجة، المعقل الثاني لميلشيا الحوثي الانقلابية بعد صعدة".
وأضافت المصادر" أن قوات الجيش الوطني بدأت الدخول في مناطق الحزام العسكري لمدينة عبس، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة".
ويأتي هذا التوغل والتقدم بعد تمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة على مناطق الخادمة وبني الأكوع والرزام والأباكرة وأم الضبع وبني كديش وقرى الطينة في بني حسن بمديرية عبس.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش على مشارف أهم مدينة تقع في عمق معاقل الميلشيا ..تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.