شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبلي بارز باليمن : يكشف الانزال الجوي الذي وعدت به الامارات الرئيس صالح في انتفاضة ضد الحوثيين وما الذي حدث ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف شيخ قبلي بارز في اليمن عن ما وصفه بـ”خديعة” الإمارات للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وكيف وعدت بمساندته في حال انتفض ضد الحوثي ثم تركته وحيدا بعد ذلك وتركته يواجه مصيره.
وقال الشيخ عبدالله العكيمي في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن)، إن الإمارات كانت قد وعدت علي عبدالله صالح بإنزال قوات جوية لمساندته في حال انتفض ضد الحوثي، لكنه بعد أن انتفض أدارت له ظهرها وتركته يواجه مصيره.”
وتابع موضحا:”مايثير الاستغراب أن بعض قادة المؤتمر ومع معرفتهم بخذلان الإمارات لصالح ظلوا يتعاملوا معها، هؤلاء الحمقى ضررهم على اليمن وعلى المؤتمر أكثر من نفعهم.”
يشار إلى ان الإمارات ساهمت بشكل كبير فيما وصلت إليه الأمور في اليمن، فهى بحسب محللين من أقنعت الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالتحالف مع الحوثيين بزعم إسقاط الإخوان أو الإصلاح، فابتلع الطعم حتى اشتدت قوة الحوثيين وتمردوا عليه وبعدها تركته الإمارات وحيدا يواجه مصيره حتى لقى مصرعه على يد حلفاءه القدامي (الحوثيين).
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