بالفيديو .. تعرف حجم العبث الحوثي بقرية الحائط في الدريهمي بالحديدة

خلفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، دماراً كبيراً في منازل ومساكن المواطنين بقرية الحائط بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن .

وهذا الدمار يكشفه الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، والذي أظهر حجم العبث الحوثي في أزقة مدن وقرى الحديدة الذي يحكي مآسي كبيرة ولا تقاس بالكلمات .

ويظهر الفيديو المنازل المهدمة بسبب قذائف مليشيات الإرهاب الحوثية التي سقطت عليها ودمرتها وحولت القرية إلى منطقة مدمرة بالكامل .

ويتحدث ساكني قرية الحائط بحرقة ويحاولون إخفاء ملامح وجوههم خشية الإنتقام من قبل المليشيا التي تستخدم كل السبل للنيل من فاضحيها ومقارعيها أي كانوا .