مصر .. تغيير مقر إقامة المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة

أعلن منظموا المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة، الذي كان من المقرر إنطلاق أعماله غداً الخميس، في جامعة القاهرة بمصر، عن نقل مكان الفعالية إلى فندق سفير بالدقي.

والمؤتمر الذي يقام تحت رعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود، يعتبر الأول ويهدف إلى التكامل بين القطاعات الثلاث- الحكومي- الخاص- المدني، وسيقام على مدى ثلاثة تحت شعار المستقبل العربي رؤية 20/30.

وكان من المقرر أن ينظم المؤتمر، بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، الأكاديمية العربية الكندية ACA.

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وقال أمين عام المؤتمر ورئيس الأكاديمية العربية الكندية الدكتور عياس العيسى، إن المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة يأتي في توقيت مهم لما سيحققه من مخرجات تستفيد منها الحكومات العربية والقطاعات الأخرى التي تتطلع لتحقيق التكامل ونجاح رؤية 2030. بالإضافة إلى وضع مصفوفة وخطة عمل لتحقيق هذه الرؤية وتكاملها ونجاحها بشكل سليم، وتوجيهها بالطرق العلمية المدروسة، بناءً على النماذج الدولية المختلفة دونما تعارض أو تقليد.

وذكر أن مؤتمر التنمية المستدامة للتكامل بين القطاعات الثلاثة يعتبر من أول المؤتمرات العربية التي تدعو للتكامل لتحقيق الخطط التنموية لكل البلدان العربية، وقد تم اختيار جمهورية مصر العربية لإقامة المؤتمر لما لمصر من مكانة عربية ودولية، بالإضافة إلى رؤيتها 2030 التي تنفذها حاليا.

وأضاف الأمين العام للمؤتمر أن هناك إقبالاً وترحيباً واسعاً للمشاركة في المؤتمر من قبل الجهات ذات العلاقة كالوزراء والسفراء والقطاعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى القطاعين الخاص ومنظمات المجتمع المدني.