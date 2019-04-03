جميل: مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لليمنيين

أكد وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل، أن مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الأوحد لليمن من حالة الاحتراب القائمة في اليمن بفعل انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة.

جاء ذلك خلال افتتاحه الفعالية الثقافية التي نظمها اليوم بمدينة مأرب مكتب الثقافة بأمانة العاصمة، حول مخرجات الحوار الوطني تحت شعار(بمخرجات الحوار الوطني نصنع المستقل).

وقال " انتهى الحوار الوطني وكنا على وشك الدخول في مرحلة تنفيذ مخرجاته والانتقال باليمن إلى الدولة الاتحادية، لكن المليشيا الحوثية انقلبت ومنعت بناء الدولة".. مؤكدا ان مشروع الانقلاب سينهزم.

حضر الفعالية رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف.