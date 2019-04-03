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تعرف على أسعار الصرف أمام "أبرز العملات" الأجنبية اليوم الأربعاء 2019/4/3

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عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه، أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمن اليوم الأربعاء 03/04/2019 في السوق المصرفية السوداء حسب رصد موقع "عرب نيوز" الإخباري:

العملة    سعر البيع    سعر الشراء
الدولار الأمريكي`    520    526
الريال السعودي    139    141
الدرهم الإماراتي    140    143
اليورو الأوروبي    597    614
الجنيه الاسترليني    660    690
الدولار الكندي    310    325
جنيه مصري    25    29
الريال القطري    145    150
الدينار الكويتي    1743    1793
الريال العماني    1383    1418
الدينار الأردني    754    765
الدينار البحريني    1404    1444
الرنجت الماليزي    123    138
رمبي صيني    61    64
دينار جزائري    4    7
دينار ليبي    345    360
الليرة التركي    91    96
روبية هندي    5    7
بير أثيوبي    15    17
فرنك سويسري    426    441
دولار أسترالي    594    612
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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