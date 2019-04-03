تعرف على أسعار الصرف أمام "أبرز العملات" الأجنبية اليوم الأربعاء 2019/4/3

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عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه، أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمن اليوم الأربعاء 03/04/2019 في السوق المصرفية السوداء حسب رصد موقع "عرب نيوز" الإخباري:
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 520 526
الريال السعودي 139 141
الدرهم الإماراتي 140 143
اليورو الأوروبي 597 614
الجنيه الاسترليني 660 690
الدولار الكندي 310 325
جنيه مصري 25 29
الريال القطري 145 150
الدينار الكويتي 1743 1793
الريال العماني 1383 1418
الدينار الأردني 754 765
الدينار البحريني 1404 1444
الرنجت الماليزي 123 138
رمبي صيني 61 64
دينار جزائري 4 7
دينار ليبي 345 360
الليرة التركي 91 96
روبية هندي 5 7
بير أثيوبي 15 17
فرنك سويسري 426 441
دولار أسترالي 594 612
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