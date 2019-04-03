شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الصرف أمام "أبرز العملات" الأجنبية اليوم الأربعاء 2019/4/3 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجدون في الجدول أدناه، أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمن اليوم الأربعاء 03/04/2019 في السوق المصرفية السوداء حسب رصد موقع "عرب نيوز" الإخباري: العملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الأمريكي` 520 526

الريال السعودي 139 141

الدرهم الإماراتي 140 143

اليورو الأوروبي 597 614

الجنيه الاسترليني 660 690

الدولار الكندي 310 325

جنيه مصري 25 29

الريال القطري 145 150

الدينار الكويتي 1743 1793

الريال العماني 1383 1418

الدينار الأردني 754 765

الدينار البحريني 1404 1444

الرنجت الماليزي 123 138

رمبي صيني 61 64

دينار جزائري 4 7

دينار ليبي 345 360

الليرة التركي 91 96

روبية هندي 5 7

بير أثيوبي 15 17

فرنك سويسري 426 441

دولار أسترالي 594 612



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