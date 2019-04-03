تنفيذ حملة توعوية ضد مرض السرطان برعاية وكيل اول محافظ حضرموت

قام ملتقى شباب نحب الخيري صباح الثلاثاء، بحملة توعوية ضد مرض السرطان حيث قاموا بزيارة عدد من المدارس ومنها ثانوية غيل بن يمين ومدرسة ابى موسى الاشعري ومدرسة عثمان بن عفان ومدرسة السيدة عائشة للبنات .

حضر تدشين الحملة صالح محمد مول الدويلة مدير عام مديرية غيل بن يمين ، وكان مشرف الحملة مكتب الصحة ممثلة بالدكتور محمود باجبير .

حيث زار الفريق التطوعي بصحبة الدكتور باجبير والمسؤول للتثقيف الاعلامي الصحي أحمد سعيد قرندل الصفوف الدراسية .

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وألقى الدكتور عدة محاضرات وشرح مفصل عن أنواع السرطان ( سرطان الثدي، سرطان الدماغ ، سرطان القولون ، وغيرها.... ) وكذلك وضح للطلاب أسبابه ، وشرح كل واحد منها ( الوراثي ؛ الإشعاعي ؛ كيميائي ؛وغيره.... ).

وتهدف الحملة لتوعية المنطقه وكما بين مخاطر مرض السرطان وما العوامل المساعدة للحد من انتشار المرض في جسم المريض.

وكذلك التعرف على الاحصائية للمصابين بهذا المرض من ابناء غيل بن يمين من 2011 الى 2018 التي زودتنا بها موسسة امل لمكافحة السرطان.