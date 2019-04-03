'اليمن العربي' يعزي بوفاة الإعلامي 'محمد قاسم المفلحي'

تتقدم أسرة وموقع 'الخليج 365' بأصدق عبارات العزاء والمؤاساة لكل أسرة وذوي المغفور له بإذن الله، محمد قاسم المفلحي الذي وافاه الأجل صباح اليوم الأربعاء.
ويبتهل 'الخليج 365' المولى عز وجل أن يلهم أهل وذوي الفقيد الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل، الذي برحيله تخسر السلطة الرابعة أحد أبرز أقلامها المخلصة.. سائلا الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويعد الإعلامي محمد قاسم أحد الأصوات المتميزة التي برزت خلال العقدين الماضيين ، حيث عرفه المستمعون مذيعاً لنشرات الأخبار الرئيسة ، بالإضافة الى تقديمه للعديد من البرامج الإذاعية ، كما عمل على إعداد البرامج السياسية المواكبة للأحداث الوطنية التي شهدتها البلد .
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