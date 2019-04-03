لقور: أمن عدن أهمية كبرى في ظل نزوح مئات اليمنيين إليها

قال المحلل السياسي الجنوبي، الدكتور حسين لقور، اليوم الأربعاء، "تحتل قضية أمن عدن اهمية كبرى في ظل تعدد الجهات الأمنية العاملة فيها جميعها تتحمل أي إخفاق او فوضى".

وأضاف لقور في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" - رصدها "الخليج 365"- "قوات أمن الداخلية و قوات أمن عدن و جميعها مسؤولة عن النجاح أو عن الفشل و الفوضى التي ممكن ان تتعرض لها عدن في ظل نزوح مئات آلاف اليمنيين إليها بما فيهم من إرهابيين وحوثة ومخربين".

وتابع في تغريدة أخرى "لا تجعلوا من سلوك الحوثة سببا للنيل من بني هاشم العرب".

ومضى:"الحوثة لا مسلكا ولا خلقا يمتون بصلة إلى بني هاشم حتى في الجاهلية".

واختتم:"ادعاءهم بالهاشمية زورا وهم من أتى إمامهم مع عصابات فارسية من طبرستان بحثا عن سلطة لا دفاعا عن دين او في نشره ظهرت من خلال القتل والدمار الذي تركوه حيث ما حلوا".