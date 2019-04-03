رئيس الحراك يطمئن على صحة رئيس الدائرة السياسية

اطمأن صباح اليوم الاربعاء، فؤاد راشد رئيس المجلس الاعلى للحراك الثوري على تحسن صحة الدكتور عادل الصبيحي رئيس الدائرة السياسية بالمكتب التنفيذي الذي يرقد حاليا بالمستشفى الكوبي بالعاصمة عدن . وقام راشد ومعه عبيد بافرج عضو هيئة رئاسة مجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت بمعاودة الصبيحي الذي اسعف للمستشفى وادخل العناية المركزة اثر اصابته بجلطة مفاجئة . واكد راشد استعداد المجلس لتقديم مايقدر عليه من جهود المتابعة اذا تطلب السفر للخارج متمنيا له الشفاء العاجل . ويعد الدكتور عادل الصبيحي احد القيادات المهمة بالمجلس الاعلى للحراك الثوري .

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