البحسني يوجه بإعفاء خصم ضريبة متعاقدي مكتب التعليم الفني

وجه اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت ـ قائد المنطقة العسكرية الثانية متعاقدي مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت باعفاء المتعاقدين من المبالغ المستقطعـة من رواتبهم تحت بند ضريبة كسب العمل اسوة بمتعاقدين ادارة التربية والتعليم بساحل حضرموت حيث انه لا يوجد أي استقطاعات من رواتب متعاقدي بقية الدوائر .

هذا وعبر الدكتور عبدالباقي على الحوثري مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت عن مدى سعادته بهذه الاستجابة التي تعـتبر تعاون من قبل سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وكذا عبر الدكتور عبدالباقي علي الحوثري مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت عن شكره وامتتانه لسيادة اللواء فرج سالمين البحسني وتوجيهاته الكريمة من قبله لمتعاقدي مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ودعمــه اللا محدود في عملية العطاء والبناء لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وقد نال هذا القرار رضاء جميع الاخوة المتعاقدين في التعليم الفني والتدريب المهني وكان حافزا لهم لاستمراية

الاداء والجودة في العمل .