القبض على محتال سرق 3 آلاف دولار بالمكلا في ظرف 3 ساعات

في أقل من 3 ساعات ،تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة، الثلاثاء، من إلقاء القبض على سارق احتال على صاحب محل بيع نظارات وسرق منه مبلغ 3 آلاف دولار.

وقال الملازم أول سعيد العمودي قائد مركز شرطة فوه، إن بلاغا جاء من أمن مديرية المكلا، يفيد بسرقة محل تجاري لبيع النظارات، وإن السارق المطلوب متواجد بمركز فوه حيث قام بالاحتيال على صاحب المحل وفر هاربا.

وأضاف العمودي، على إثره تم تشكيل فريق عمل للقبض على المتهم، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على مواصفات السارق ، وبالتنسيق مع الدوريات الأمنية المنتشرة والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقعه وتم ضبطه في أقل من 3 ساعات من ارتكابه الجريمة .

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وأشار إلى أنه تم التحقيق معه وبسؤال المتهم اعترف بارتكابه لجريمة السرقة ، وتم استرداد المبلغ المسروق، وعليه تم تحويل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

من جانبه أشاد، العقيد عيسى العمودي مدير أمن مديرية المكلا بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهم .. داعياً أصحاب المحلات التجارية إلى الحذر والانتباه أثناء البيع والشراء وتسليم المبالغ المالية تفادياً للتعرض للسرقة بمثل هذه الحيل، وعدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون.

وأكد أن الأجهزة الأمنية بأمن مديرية المكلا ومراكزها ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن.