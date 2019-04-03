وضاح الدبيش: الجنرال لوليسجارد وعد برفع تقرير ليسمي فيه الطرف المعرقل

أكد وضاح الدبيش الناطق الإعلامي باسم عمليات تحرير الساحل الغربي في الحديدة، بأن الجنرال لوليسجارد وعد برفع تقرير برفع ليسمي فيه الطرف المعرقل.

وبين الدبيش في تصريح نشرته صحيفة «الخليج»، الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" «إن ميليشيات الحوثي عند خطوط التماس في مدينة الحديدة، منعت، أمس، خبراء دوليين من «برنامج الغذاء العالمي» و89 من عمال وإدارات مطاحن البحر الأحمر من التوجه إلى المطاحن».

وأوضح: «إن الترتيبات مع ميليشيات الحوثي لتحرك فريق «برنامج الغذاء العالمي» وعمال المطاحن بآلياتهم الثقيلة قد تمت، باتفاق مسبق مع مايكل لوليسجارد، غير أن الفريق الأممي تعرض للاعتداء والشتم، ونهب المعدات الثقيلة في خطوط التماس، بينما كان متجهاً إلى المطاحن، كما تعرضوا للضرب بالنار».

وأكد الدبيش أن الميليشيات استولت على باصات نقل العمال وسيارات إسعاف ونقل متوسط، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة.

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وأضاف الدبيش: «إن ميليشيات الحوثي قصفت مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، وهددت بقتل العمال إن هم تقدموا خطوة باتجاه المطاحن».

وأشار إلى أن الجنرال لوليسجارد فشل بحل المشكلة؛ رغم اتصالاته مع الميليشيات في صنعاء والحديدة؛ حيث لم ترضخ له مجاميع الميليشيات الحوثية المسلحة على خط التماس؛ رغم أن هناك تنسيقاً مسبقاً منذ يومين، وبوثائق رسمية خطية، مع الميليشيات؛ حيث تنصلت عما تم الاتفاق عليه، منوهاً إلى أن المجاميع المسلحة في الميليشيات تعمل بمربعات خاصة، منفصلة، وتخضع لشخصيات حوثية كبيرة.

وحسب الناطق الإعلامي لقوات الحديدة، فقد أقفلت القيادات الحوثية، التي تحدث إليها الجنرال لوليسجارد المكالمات في وجهه مرات عدة، فيما وعد هو برفع تقرير ليسمي فيه الطرف المعرقل.