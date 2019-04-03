حكومة شباب واطفال اليمن تزور جرحى الحرب في مارب

قامت حكومة شباب واطفال اليمن ممثلة بمحافظ محافظة إب عبدالملك حيدر ومحافظ محافظة ذمار ماجد عبدالله زياد و محافظ محافظة حجة صهيب جمالة ومدير العلاقات العامة و مدير مكتب محافظ إب محمد عبدالعزيز الكوماني ،بزيارة إلى سكن جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من مختلف المحافظات اليمنية في مجمع النصر ، ناقلين لهم تحايا رئيس الحكومة محمد عبدالله جميع و كافة اعضاء الحكومة .

وخلال الزيارة استمع اعضاء الحكومة لمدير المجمع عن الاعمال التي يقومون بها من اجل خدمة هؤلاء الجرحى الميامين الذين قدموا الكثير لحرية وطنهم ، من ضمنها الشرح التفصيلي للخدمات الطبية و الغذائية ، والاهتمام الصحي للمقعدين .

أثناء الزيارة تفقد الاعضاء الاقسام الطبية للجرحى، ومنها قسم العظام ، و قسم جرحى الالغام والكاتيوشا ، وقسم العلاج الطبيعي ، ومخازن التغذية ، و استمعوا كذلك بدورهم لمعانات الاطفال المتأثرين بجروح الالغام والكاتيوشا ، حيث سيتم كتابة تقرير مفصل عن حالاتهم و رفعها لرئيس الحكومة الذي يعمل جاهدا من اجل خدمة الطفل و الشاب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية .

و شكر المدير العام للسكن حكومة شباب واطفال اليمن على زيارتهم أملا منهم نقل احتياجات المركز من مواد طبية وغيرها من الاحتياجات الضرورية للجرحى الميامين ، و اكد بدوره أن الشباب هم الطاقة القادمة لتخليص الوطن من الأزمة الذي يمر بها ،و هم الامل الوحيد لنهضة اليمن ، داعيا للمزيد من أعمالهم الأنسانية و الخدمية داخل المحافظة .