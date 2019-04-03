شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ..لا ينفع حذر من قدر ...ثلاثة مغتربين يمنيين في السعودية كانو يجلسون بهدوء امام الورشة ، وفجأة وقع حادث مروع ابكى كل المغتربين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة مروعة لانحراف مركبة واصطدامها بـ3 أشخاص.

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وذكر ناشطون أن الحادثة التي وثقتها كاميرا المراقبة وقعت في منطقة ”الشرائع“ في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أظهرت مركبة انحرفت باتجاه ورشة بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها فيما يبدو، لتصدم 3 عمال كانوا جالسين عند الورشة، ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخر، فيما نجا الشخص الثالث.

ووفق ما تم تناقله، فإن الأشخاص الثلاثة من الجنسية اليمنية وتجمعهم صلة قرابة، حيث لقي أحدهم مصرعه وأصيب آخر.

فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن الجهات المعنية، بشأن الحادثة وملابساتها.