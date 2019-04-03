شكرا لقرائتكم خبر عن القائد الأول للمليشيات يرسل برقية عاجلة لأبو علي الحاكم يطالب بإيقاف المواجهة في هذه الجبهة والانسحاب فورا ويعلن: سنخسر اليمن بالكامل "تفاصيل مفاجأة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة مفاجئة وجه قائد سلاح المدفعية التابعة للحوثيين في محور اب والضالع حسين الهاشمي رسالة عاجلة إلى ابوعلي الحاكم يطلب فيها بتوقيف جبهة الضالع ويحذر من استمرار المواجهة..

وحصل ""الخليج 365"" على نص الرسالة ويعيد نشرها كما وردت:

القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء/ ابوعلي الحاكم سدد الله قيادتك وخطاك

الموضوع / الهجوم على الضالع

لن أطيل عليك في الرسالة لكنني من منيع حرص وليس من منبع الخوف اكتب لكم هذه الرسالة واقول فيها أن مهاجمتنا الضالع سوف يؤدي إلى خسارتنا لليمن كامل، ليس لانهم اكثر منا أو اقوى منا في الهجوم والتكتيك والغدر الحربي ولكن لان إرادتهم هي الأكبر على مستوى اليمن بكل مكوناته وطوائفه، فهم يقاتلون من أجل مشروعهم الانفصالي الحقير بإراده اقوى من قتالنا من أجل مشروع ال البيت والدفاع عن اليمن من العدوان.

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خسائرنا ستكون كبيرة وسنفقد خيرة مقاتلينا، كما فقدنا خيرة رجالنا عندما حاولنا بدعم الجيش القوي الذي كان يقوده ضبعان في الضالع وكان منتشر في كل قمم ومرتفعات مدينة الضالع بل ومحكم سيطرته عليها بنسبة 100% وخسرنا المعركة حينما لم يكن لديهم الا دبابة واحد بدون جنزير، بل خسرنا المعركة حينها بدون إسناد جوي لهم، فلن انسى خسارتنا لأكثر من سبعة مواقع في ساعات محدودة رغم استخدامي للمدفعية وراجمة الصواريخ ومشاركة الدبابات إلا أن انتحاريين من الانفصاليين أسقطوا تلك المواقع واسقطوا معسكرين في ست ساعات، فكيف أن هاجمونا بتكتيك واسناد من طيران العدوان فعندها لن يتوقفوا في دمت أو يريم أو ذمار.

أدعوكم للهدنة، أو للاستماته في الدفاع وجبهات تعز ومكيراس وصرواح ونهم وصعدة اسهل من هذه الجبهة وقادرين على تحقيق انتصارات أن أردتم الهجوم باتجاه الجنوب.

والسلام عليكم ورحمه من الله

قائد سلاح المدفعية الوطنية إب الضالع

العميد حسين عامر الهاشمي