شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسميا عن مصرع أخطر وأبرز قيادي حوثي "هل قتل أم تمت تصفيته بأمر من عبدالملك الحوثي ؟".. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي، الذراع الايرانية في اليمن، برصاص قوات الجيش الوطني، في المعارك التي خاضتها ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة بني حسن شمال محافظة حجة.

وأكدت مصادر حوثية مقتل الشيخ "مالك ثواب" أحد وجهاء مديرية عبس والمعين مديراً للمديرية من قبل الحوثيين. وبحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة كان مصير ثواب مجهولاً، خلال الثلاثة الأيام الماضية، وسط اتهامات للحوثيين بتصفيته بتهمة تسهيله للجيش دخول منطقة بني حسن ومقتل القيادي الحوثي والمشرف على منطقة بني حسن أبو الحسن المؤيد، الذي كان بينه وبين ثواب خلاف شديد بسبب تصرفات الأول بحق المواطنين في مديرية عبس وهو ما كان يرفضه ثواب.

وتتحفظ مليشيات الحوثي حول مصير ثواب وكشف مكان جثته، وهو الأمر الذي أثار لدى أهالي المذكور اتهام الحوثيين بتصفيته.