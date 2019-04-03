شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صور الاضرار الناتجة عن اعتراض طائرتين أطلقهما الحوثي على مدينة خميس مشيط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير جنوب السعودية العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة ( خميس مشيط ).

واضاف ان الشظايا تناثرت على منطقتين سكنيتين مما نتج عنها اصابة ( 5 ) خمسة أشخاص ( مدنيين ) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر افراح، و ( 4 ) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان قد اعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تمكنه من اعتراض طائرتين حوثية في سماء مدينة خميس مشيط جنوب المملكة وعن وقوع اضرار بشرية ومادية .

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