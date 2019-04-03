مجتهد يصدم الجميع و يكشف... "كبش فداء" بن سلمان

محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد.

الأول يحمل هذه الشخصية مسؤولية التعذيب والإساءة للمعتقلين وخاصة النساء وبذلك يبريء نفسه

والثاني يتخلص من هذا الشخص لأنه من بقايا الموالين لمحمد بن نايف ولا يزال يشك في ولائه له — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد.

الأول يحمل هذه الشخصية مسؤولية التعذيب والإساءة للمعتقلين وخاصة النساء وبذلك يبريء نفسه

والثاني يتخلص من هذا الشخص لأنه من بقايا الموالين لمحمد بن نايف ولا يزال يشك في ولائه له — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 Advertisements محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد.

الأول يحمل هذه الشخصية مسؤولية التعذيب والإساءة للمعتقلين وخاصة النساء وبذلك يبريء نفسه

والثاني يتخلص من هذا الشخص لأنه من بقايا الموالين لمحمد بن نايف ولا يزال يشك في ولائه له وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 "> مجتهد@mujtahidd وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة 602 وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 Twitter Ads info and privacy وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 أردف "مجتهد" "بعد انتهاء عمل اللجنتين "زعما" يعلن ملخص التحقيقات ويحال ع. هـ. ومعه "عصابته" للمحاسبة، ثم يطلق سراح عدد من المعتقلين بعفو ملكي لإضفاء مصداقية على هذه الخطوة ويسلمون تعويضا ماليا كبيرا على ما أصابهم من التعذيب وليس على الاعتقال، على أساس أن الاعتقال كان مبررا لكن التعذيب غير مبرر".

وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 "> مجتهد@mujtahidd · وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد.

الأول يحمل هذه الشخصية مسؤولية التعذيب والإساءة للمعتقلين وخاصة النساء وبذلك يبريء نفسه

والثاني يتخلص من هذا الشخص لأنه من بقايا الموالين لمحمد بن نايف ولا يزال يشك في ولائه له — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة بعد انتهاء عمل اللجنتين "زعما" يعلن ملخص التحقيقات ويحال ع. هـ. ومعه "عصابته" للمحاسبة، ثم يطلق سراح عدد من المعتقلين بعفو ملكي لإضفاء مصداقية على هذه الخطوة ويسلمون تعويضا ماليا كبيرا على ما أصابهم من التعذيب وليس على الاعتقال، على أساس أن الاعتقال كان مبررا لكن التعذيب غير مبرر — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 "> مجتهد@mujtahidd بعد انتهاء عمل اللجنتين "زعما" يعلن ملخص التحقيقات ويحال ع. هـ. ومعه "عصابته" للمحاسبة، ثم يطلق سراح عدد من المعتقلين بعفو ملكي لإضفاء مصداقية على هذه الخطوة ويسلمون تعويضا ماليا كبيرا على ما أصابهم من التعذيب وليس على الاعتقال، على أساس أن الاعتقال كان مبررا لكن التعذيب غير مبرر 614 بعد انتهاء عمل اللجنتين "زعما" يعلن ملخص التحقيقات ويحال ع. هـ. ومعه "عصابته" للمحاسبة، ثم يطلق سراح عدد من المعتقلين بعفو ملكي لإضفاء مصداقية على هذه الخطوة ويسلمون تعويضا ماليا كبيرا على ما أصابهم من التعذيب وليس على الاعتقال، على أساس أن الاعتقال كان مبررا لكن التعذيب غير مبرر — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019 Twitter Ads info and privacy بعد انتهاء عمل اللجنتين "زعما" يعلن ملخص التحقيقات ويحال ع. هـ. ومعه "عصابته" للمحاسبة، ثم يطلق سراح عدد من المعتقلين بعفو ملكي لإضفاء مصداقية على هذه الخطوة ويسلمون تعويضا ماليا كبيرا على ما أصابهم من التعذيب وليس على الاعتقال، على أساس أن الاعتقال كان مبررا لكن التعذيب غير مبرر — مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019