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شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يصدم الجميع و يكشف... "كبش فداء" بن سلمان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
كشف الناشط على موقع تويتر "مجتهد"، وهو مغرّد مطّلع على الخفايا السياسية في السعودية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة.
وجاء في التغريدة "محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول يحمل هذه الشخصية مسؤولية التعذيب والإساءة للمعتقلين وخاصة النساء وبذلك يبرئ نفسه، والثاني يتخلص من هذا الشخص لأنه من بقايا الموالين لمحمد بن نايف ولا يزال يشك في ولائه له".
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محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد.— مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019
الأول يحمل هذه الشخصية مسؤولية التعذيب والإساءة للمعتقلين وخاصة النساء وبذلك يبريء نفسه
والثاني يتخلص من هذا الشخص لأنه من بقايا الموالين لمحمد بن نايف ولا يزال يشك في ولائه له
مجتهد@mujtahidd
محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد.
الأول يحمل هذه الشخصية مسؤولية التعذيب والإساءة للمعتقلين وخاصة النساء وبذلك يبريء نفسه
والثاني يتخلص من هذا الشخص لأنه من بقايا الموالين لمحمد بن نايف ولا يزال يشك في ولائه له
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محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد.— مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019
الأول يحمل هذه الشخصية مسؤولية التعذيب والإساءة للمعتقلين وخاصة النساء وبذلك يبريء نفسه
والثاني يتخلص من هذا الشخص لأنه من بقايا الموالين لمحمد بن نايف ولا يزال يشك في ولائه له
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محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد.— مجتهد (@mujtahidd) March 31, 2019
الأول يحمل هذه الشخصية مسؤولية التعذيب والإساءة للمعتقلين وخاصة النساء وبذلك يبريء نفسه
والثاني يتخلص من هذا الشخص لأنه من بقايا الموالين لمحمد بن نايف ولا يزال يشك في ولائه له
وأضاف "مجتهد"، في تغريدة ثانية "وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة".
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">
مجتهد@mujtahidd
·
محمد بن سلمان يخطط للتضحية بشخصية كبيرة في أمن الدولة (ع. هـ.) وذلك لهدف ضرب عصفورين بحجر واحد.
">
مجتهد@mujtahidd
وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة
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أردف "مجتهد" "بعد انتهاء عمل اللجنتين "زعما" يعلن ملخص التحقيقات ويحال ع. هـ. ومعه "عصابته" للمحاسبة، ثم يطلق سراح عدد من المعتقلين بعفو ملكي لإضفاء مصداقية على هذه الخطوة ويسلمون تعويضا ماليا كبيرا على ما أصابهم من التعذيب وليس على الاعتقال، على أساس أن الاعتقال كان مبررا لكن التعذيب غير مبرر".
">
مجتهد@mujtahidd
·
وكان ابن سلمان قد شكل لجنة طبية لفحص بعض المعتقلين بحجة الاستجابة للتقارير التي تتحدث عن التعذيب، وسرب خبرها للصحافة الغربية وهيئات حقوق الإنسان، ولجنة أخرى لمعرفة من يقف خلف التعذيب، وكلف اللجنة الثانية أن تضع المسؤولية على (ع. هـ.) ومعه مجموعة يريد إبعادهم عن أمن الدولة
">
مجتهد@mujtahidd
بعد انتهاء عمل اللجنتين "زعما" يعلن ملخص التحقيقات ويحال ع. هـ. ومعه "عصابته" للمحاسبة، ثم يطلق سراح عدد من المعتقلين بعفو ملكي لإضفاء مصداقية على هذه الخطوة ويسلمون تعويضا ماليا كبيرا على ما أصابهم من التعذيب وليس على الاعتقال، على أساس أن الاعتقال كان مبررا لكن التعذيب غير مبرر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.