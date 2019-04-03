شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو ...الشيخ "صادق الأحمر" يخرج عن صمته ويطلق اقوى تهديد و تحدى ل"أبو علي الحاكم" وكل القيادات الحوثية .. لهذا السبب الصادم !! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء بمصادرة أملاك رجل الأعمال اليمني وعضو مجلس النواب " حميد الأحمر " . وقالت مصادر مقربة من الأحمر " إن المليشيات الحوثية بدأت منذ أمس الأول بمصادرة منازل وفلل ومساكن يملكها حميد الأحمر في العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر " أن المليشيات بدأت بمصادرة فلل ضخمة في حي حدة الجديد ومنطقة بيت بوس وحي الأصبحي والأندلس - جنوب العاصمة - تتبع " حميد الأحمر " .

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وأَضافت المصادر " أن أغلب تلك الفلل كانت خالية من السكن عدا الحراس الأفراد الذين أجبرتهم المليشيات الحوثية على مغادرتها وكتبت على أبوابها الخارجية عبارات المصادرة العامة من قبل نيابة الأموال العامة.

وأشارت المصادر " إلى أن المليشيات بدأت بتدشين حملة لمصادرة منازل وأراضي يملكها وزراء ومسؤولون في الحكومة الشرعية والرئاسة. وكانت المليشيات الحوثية قد عممت قرابة 1200اسم من قيادات الشرعية والموالين لها في المحافظات المحررة وخارج اليمن إلى كافة البنوك في صنعاء بالحجز التحفظي على ممتلكاتهم كما بدأت المليشيات بالتصعيد والمصادرة الفعلية.

وكشفت مصادر مقربة من الشيخ صادق الاحمر انه لم بعد علمه بما حدث يعد يحتمل عبث الحوثة وقذارتهم واعلن في مجلس مقيل لكل شيوخ القبائل ان عليهم مواجهةالحوثيين ووقف حقارتهم وان الموت بشجاعة افضل من الموت كما يموت الجبناء .