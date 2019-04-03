شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يزف بشرى للإصلاحيين.. ويغضب سلطان البركاني وكتلته.. وهذه (الأسماء) المرشحة لرئاسة برلمان الشرعية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر برلماني عن التولیفة الجدیدة لھیئة رئاسة البرلمان، وفق المقترح

المقدم من الرئیس ھادي، بعد تعذر تعیین "الشدادي" في رئاسة المجلس.

وقال المصدر في تصریحات صحفیة، إن الرئیس ھادي تقدم بطلب التوافق على

عبدالوھاب معوضة، النائب المؤتمري المنشق لرئاسة البرلمان.

كما تضمن المقترح اختیار النائب الإصلاحي إنصاف مایو، والنائب صخر الوجیھ

لعضویة ھیئة الرئاسة، وسالم بن طالب أمیناً عاماً للمجلس.

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وأشار المصدر أن اللقاء المرتقب الذي كان نائب رئیس المجلس قد دعا لھ، فشل

حتى اللحظة، بعد رفض رئیس الكتلة البرلمانیة لحزب المؤتمر الشعبي سلطان البركاني المقترح الرئاسي.

وأكد المصدر بأن رفض النائب سلطان البركاني، نقاش المقترح، ومغادرتھ الریاض إلى القاھرة، یأتي بعد مخالفة اتفاق.

سابق بین الأحزاب یقضي باختیار رئیس البرلمان من قبل الكتل البرلمانیة.

ولم یتسنى لـ "المشھد الیمني" التأكد من مصدر رسمي حول ھذه المعلومات أو التعلیق علیھا.

وكان نائب رئیس البرلمان، محمد الشدادي، قد أطلع النواب عن جلسة مرتقبة للبرلمان خارج صنعاء خلال الأسبوع الأول من الشھر الجاري.