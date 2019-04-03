شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. وفاة أخوين في احد مجاري العاصمة صنعاء .. وتحذير هام لسكان العاصمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية ان اخوين لقوا حتفهما قبل يوم امس في احد غرف تفتيش مجاري الصرف بمنطقة سعوان بالعاصمة صنعاء .
وفي تفاصيل الحادثة ان عاملين يعملون في احد المنظمات بصنعاء توفوا بعد ان كان الاول يباشر عمله داخل غرفة التفتيش واختنق فما كان من الثاني الا المسارعة لانقاذ اخيه ولكن لم يتمكن افختنقا الاثنان وتوفيا .
والجدير بالذكر هنا ذكر تحذير صدر من منظمات لكافة المواطنين في احياء العاصمة صنعاء , للتأكد من خزانات المياه وتنظيفها وتعقيمها حيث أنه ظهر للعديد من المنازل في تلك المناطق اختلاط مياه المشروع بالمجاري وظهور طبقة سوداء بداخل المياه في الخزانات , حافظا على صحتهم .
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