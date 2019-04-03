شكرا لقرائتكم خبر عن قرار هام وصارم من وزير الدفاع اليمني..وثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، قراراً هاماً وصارماً يهدف إلى رفع الجاهزية المعنوية لكافة القطاعات العسكرية في الجمهورية اليمنية.

وتضمن قرار المقدشي،الأمر بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة اليمنية قبل تاريخ 30 من كل شهر.

وجاءت هذه التعليمات عبر وثيقة أصدرها وزير الدفاع اليمني إلى كافة المسؤولين بالدوائر المالية في عموم المناطق العسكرية وتنفيذها من تاريخ صدورها بتاريخ 27 مارس 2019م.

يذكر أن منتسبي القوات المسلحة يعانون من تأخير صرف مرتباتهم الشهرية وعدم انتظامها شهريا في السنوات الماضية.

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