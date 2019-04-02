شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. دولة «خليجية» تفاجئ جميع الشعب اليمني وتعلن عن موعد انتهاء الحرب «باليمـن» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد امير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، ان لانهاية للصراع في اليمن الا بحل سياسي شامل يستند الى المرجعيات الاساسية الثلاث.



وقال امير الكويت في كلمته التي القاها ،يوم، الاحد 31 مارس 2019 م في اجتماع الدورة العادية الثلاثين لمؤتمر القمة العربية المنعقدة في تونس "لا زالت العراقيل تواجه المساعي لتطبيق اتفاق ستوكهولم في اليمن ولا زالت الآمال بعيدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدامي والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني"