تعز.. الشرطة العسكرية تعلن التصدي لهجوم مسلح استهدف مقرها

أعلنت الشرطة العسكرية بتعز، اليوم الثلاثاء، تصديها لهجوم مسلح استهدف مقرها في منطقة المرور غرب المدينة.

وقالت الشرطة العسكرية، في صفحتها على الفيس بوك، إنها تصدت لمجموعة مسلحة بقيادة المدعو رياض الشيش والمدعو فارس أمين بعد محاولة هذه المجموعة مهاجمة مقر قيادة الشرطة.

وأضاف المصدر العسكري، إن المجاميع المسلحة أقدمت على الانتشار في محيط القيادة والتمترس في المباني المرتفعة المطلة على بوابة الشرطة العسكرية وإطلاق النيران عليها، مما أدى إلى استشهاد جنديين من أفراد الحراسة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد تصدي أفراد الشرطة العسكرية لتلك المجاميع المسلحة والتعامل مع مصادر النيران وإعطاب سيارة كان يستقلها المسلحون.. لافتا إلى أن الهدوء يسود المنطقة، بعد فشل الهجوم.

وأوضح المصدر، أن الشرطة العسكرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية تلاحق المطلوبين، وستتعامل معهم وفق ما يخوله النظام والقانون.

