شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي بالرياض يلتقي سفير جمهورية الصين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ عادل صادق الشبحي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، السيد كانغ يونغ.

وفي اللقاء، نقل الشبحي إلى سعادة السفير الصيني والشعب الصيني الصديق، تحيات الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وقدما له شرحا مفصلا عن قضية الجنوب، ورؤية ودور المجلس الانتقالي الجنوبي في عملية السلام المنشودة، وضرورة تمثيل الجنوب لضمان نجاح العملية السياسية، وتجنب تكرار الأخطاء السابقة وأهمية حل الأزمة حلاً عادلاً وشاملاً.

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وقد أشاد ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالتجربة الصينية في التنمية والبناء، مبدياً حاجة الجنوبيين للاستفادة من هذه التجربة في مختلف المجالات، متطرقاً في السياق إلى العلاقات الصينية الجنوبية قبل وحدة 1990م، مؤكدا ان الشعب الجنوبي لم ينسى الإسهامات الصينية الكبيرة في تلك الفترة.

من جانبه، أكد السفير الصيني دعم بلاده لعملية السلام، ونيته لزيارة العاصمة عدن، وحمّل ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية تحياته للسيد الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي والشعب الجنوبي كافة.

حضر اللقاء نائب رئيس البعثة السيد جين هوي والملحق وانغ يي وي والملحق في سفارة الصين السيد ين هاو.