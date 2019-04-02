عاجل: هذا ماحدث قبل قليل في الحديدة..والوسيط الدولي يهدد برفع التقرير بعد هذا الهجوم الحوثي

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عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة الحديدة غرب البلاد ل هناعدن عن قيام ميليشيا الحوثي باعتقال ممثلي منظمة الغذاء العالمي وعمال مطاحن البحر الأحمر وعددهم 89 موظف. قد يهمك.

وقال وضاح الدبيس الناطق الإعلامي الرسمي بإسم عمليات تحرير الساحل الغربي في تسجيل صوتي حصل هناعدن على تسجيل صوتي جاء فيها ان مايكل لوسيتغارد وممثلي منظمة الغذاء العالمي اجتمعوا مع قيادات الشرعية والحوثيين وتم الاتفاق على زيارة 89 موظف من مطاحن البحر الاحمر وممثلي الغذاء العالمي لمطاحن البحر الأحمر ولكنهم تعرضوا لعملية الطرد ونهب المعدات الثقيلة. Advertisements وتابع قائلا قامت ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران بالضرب عليهم وهددوا بعملية القتل. مشيرا قاموا باختطاف سيارات إسعاف وسيارات نقل متوسط كانت معاهم وتم اعتقالهم إلى جهة مجهولة.

وحذرت قيادة الجيش الوطني والتحالف العربي الميليشيات من مغبة اخفائهم وطالبتهم بالإفراج الفوري عنهم . مضيفا أن الوسيط الأممي لوسيتغارد قال انه سيرفع تقرير للأمم المتحدة حول انتهاكات ميليشيا الحوثي اتجاه الاتفاقية.

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