شكرا لقرائتكم خبر عن ملصقان ”مستفزان“ في مستشفى بجازان يثيران جدلًا واسعًا في السعودية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب وضع ملصقين على زجاج واجهة أحد الأقسام في مستشفى ”أبو عريش“ العام في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، أمس الإثنين، بفتح تحقيق بالواقعة.

وأثار ملصقان تم الإعلان من خلالهما عن عدم وجود أي موظفين لاستقبال المراجعين والمرضى في المستشفى، غضبًا من قبل المراجعين.

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وانتشرت صورة الملصقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عليهما: ”تأجلت المواعيد إلى يوم الأربعاء“، ”جميع الموظفين في دورة تدريبية“، مثيرة ردود فعل غاضبة لدى ناشطين، واصفين ما حدث بالإهمال والاستهتار.

واعتذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، في بيان، نشرته صحيفة ”سبق“، عن الملصقين، متوعدة باتخاذها الإجراءات اللازمة في الواقعة، ومؤكدة أن استقبال الحالات مستمر بالقسم الذي تم وضع الملصقين عليه.