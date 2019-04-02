شرطة تعز تعلن ضبط معمل لتعبئة مياه غير صالحة للشرب

أعلنت شرطة محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، ضبط معمل لتعبئة مياه مغشوشة غير صالحة للشرب.

وقال الإعلام الأمني، إن مباحث الأموال العامة وتحريات البحث الجنائي في شرطة تعز ضبطت معمل لتصنيع مياه شرب مغشوشة في منطقة الحصب وسط المدينة،وتم فحصها من قبل الهيئة العامة للمواصفات، حيث كشفت تقارير الفحص أنها غير صالحة للشرب، ويتم تعبئتها بواسطة معامل عادية غير صحية.

وأوضحت شرطة تعز، إن المعمل يقوم على تعبئة المياه المغشوشة في علب معدنية تحمل أسماء وعلامات تجارية منتحلة، بهدف تمرير بضاعته على اعتبارها مياه نقية من إنتاج شركات معروفة.

ولفتت إلى أن مدير الشرطة العميد منصور الأكحلي، وجه بضبط وتحريز كل الكميات الموجودة في المعمل، وإحالة القضية للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما وجه بتنفيذ حملة ميدانية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات ومكتب الصناعة لفحص محطات المياه المتواجدة في المدينة، وفحص عينات من المياه المتوفرة في الأسواق للتأكد من سلامتها.

