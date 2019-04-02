الأجهزة الأمنية بـ"حضرموت" تحرر مواطنا بعد شهر من اختطافه في "سيئون"

تمكنت الأجهزة الأمنية، في وادي وصحراء حضرموت، الاثنين، من تحرير المختطف "عبدالباري هود السقاف"، في عملية ومداهمة نوعية بمدينة سيئون، بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وذكر موقع "وزارة الداخلية"، بأن رجال الأمن بوادي حضرموت، تمكنوا في مداهمة نوعية, من تحرير المختطف "عبدالباري هود السقاف" ، من وسط منزل بأحد مزارع منطقة الغرفة، بمدينة سيئون, والقاء القبض على الخاطفين.

وأشار الموقع، بأن عملية المداهمة تمت بمشاركة قوات من الأمن العام والخاصة، وكتيبة المهام الخاصة بالمنطقة العسكرية الأولى، وبدعم وإسناد من التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف بأنه تم إيداع الخاطفين السجن، والبحث عن بقية أفراد العصابة, لحين استكمال كافة الاجراءات القانونية بشأنهم.

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وتأتي هذه العملية، بناءً على خطة الإدارة العامة لأمن وشرطة وادي حضرموت والصحراء، لضبط المطلوبين أمنياً.

ويعمل السقاف، مديرا لمكتب أحد العقارات في سيئون.

واختطف السقاف في الثامن من شهر مارس الماضي، وهو في طريقه لأداء مهامه، من قبل عناصر مجهولة، بمدينة سيئون.

