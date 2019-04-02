شكرا لقرائتكم خبر عن ناطق الجيش: استعدادات لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة الضالع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال متحدث الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، إن هناك استعدادات جارية لتنفيذ عملية لتطهير ما تبقى من مديريات الضالع وإب بعد أن تم قطع طريق النادرة – دمت.
وأوضح في تصريح لصحيفة “عكاظ”، أن: “الجيش كثف من ضرباته واستعاد عددا من المواقع التي تسللت إليها المليشيا ودمر تحصينات الحوثي”.
وأفاد بأن قبائل العود بمحافظة إب أعلنت تأييدها للجيش الوطني.
وأكد أن الجيش الوطني تمكن بإسناد مقاتلات التحالف من تحرير عدد من المناطق في حجة خصوصا مديرية بني حسن والمناطق التابعة لها، ومنها: الخادمة وبني الأكوع والرزام والأباكرة وأم الضبع وبني كديش وقرى الطينة.
ولفت إلى وجود خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في صفوف المليشيا، مؤكدا أن الجيش اغتنم كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وصواريخ وقواعد كاتيوشا وعددا من وسائل النقل التي نهبها الانقلاب من مخازنه، وأوضح أن قتلى المليشيا بالمئات بينهم قيادات كبيرة، فضلا عن اعتقال نحو 60 مسلحا.
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