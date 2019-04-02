شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عقوبات اليمن الأممية تزور إيران والسعودية وعمان (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى وفد من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الإثنين، المبعوث الأممي مارتن غريفيت، ومنسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، ليز غراندي، وأعضاء منظمات محلية.

وقالت مصادر، إن رئيس لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، غوستافو ميزا، تبدأ بزيارة يبدأ اليوم جولة زيارته التي تشمل الدول المرتبطة بالصراع اليمني “إيران، السعودية، عمان، الأردن”، ويرافقه ممثلون عن البلدان التي تشكل تلك الهيئة.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ستة خبراء إلى لجنة خبراء مجلس الأمن الدولي المعنية باليمن.

ووجه غوتيريش رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، يبلغه فيها، بتعيين كل من داكشيني روانتيكا غوناراتني، وأحمد حميش، وكريستيان بايس، وهنري تومسون، وماري – لويز توغاس.



