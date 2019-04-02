بالفيديو: ما هي البشرى السارة التي زفها الملك سلمان لليمنيين وأسعدت الرئيس هادي أمام زعماء العرب في قمة تونس؟

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عدن - ياسمين التهامي - زف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشارة هامة أسعدت اليمنيين والرئيس الشرعية عبدربه منصور هادي، خلال كلمته في القمة العربية الثلاثين بتونس. حيث أكد الملك سلمان أن "المملكة ستستمر في تنفيذ برامجها لمساعدات الإنسانية والتنموية لتخفيف معاناة الشعب اليمني العزيز". Advertisements وقال إن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث. وطالب الملك سلمان "المجتمع الدولي إلزام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية التي تسببت في معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن واستقرار المنطقة".

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