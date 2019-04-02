شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الدولار والريال السعودي عصر اليوم 2019/4/2 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار الصرف "الدولار والريال السعودي" أمام صرف الريال اليمني، صباح اليوم في صنعاء الدولار الأمريكي: شراء: 510 البيع: 520 Advertisements الريال السعودي: شراء: 135 البيع : 137



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