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آخر تحديث لأسعار صرف الدولار والريال السعودي عصر اليوم 2019/4/2

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عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار الصرف "الدولار والريال السعودي" أمام صرف الريال اليمني، صباح اليوم في صنعاء الدولار الأمريكي:

شراء: 510 

البيع: 520 

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الريال السعودي: 

شراء: 135 

البيع : 137
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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