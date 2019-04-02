شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشرطة العسكرية بتعز تحرق سيارة القائد الميداني للحشد الشعبي التابع للاصلاح بعد مواجهات عنيفة(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي بمحافضة تعز لـ""الخليج 365"" ان قذائف الشرطة العسكرية استهدفت السيارة التابعة للقائد الميداني للحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح رياض الشيش اثناء تبادل اطلاق النار لحظة محاولة مليشيا الحشد الشعبي اقتحام الشرطة العسكرية واخراج المساجين المتهمين بجرائم قتل واطلاق الامن

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