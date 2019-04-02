شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الجنوب يطردون المقدشي وتوتر حاد يسود هذا المعسكر "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، الاثنين، بطرد إبراهيم المقدشي، المعين من قبل وزير الدفاع محمد المقدشي، قائداً لوحدة الشرطة العسكرية في محافظة المهرة، شرقي اليمن.

وقالت المصادر، إن العقيد محسن علي ناصر مرصع، رفض قرار إقالته من قيادة الشرطة العسكرية في المهرة، وتمسك بالمنصب.

وأرجع ”مرصع“ رفض الإقالة إلى كون البديل لا ينتمي للسك العسكري، ولا يحمل رقماً عسكرياً من وزارة الدفاع.

وأكدت المصادر طرد إبراهيم المقدشي، قريب وزير الدفاع، المعين في معسكر الشرطة العسكرية في المهرة.