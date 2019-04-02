شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : توجيه هام لوزير الدفاع بخصوص مرتبات منتسبي القوات المسلحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي تعليمات بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة اليمنية قبل تاريخ 30 من كل شهر.

وجاءت هذه التعليمات عبر وثيقة اصدرها وزير الدفاع اليمني إلى كافة المسؤولين بالدوائر المالية في عموم المناطق العسكرية وتنفيذها من تاريخ صدورها بتاريخ 27 مارس 2019م. ويذكر أن منتسبي القوات المسلحة يعانون من تأخير صرف مرتباتهم الشهرية وعدم انتظامها شهريا في السنوات الماضية.

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