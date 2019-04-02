مشرف حوثي يعدم شيخ قببلي بارز من عمران صباح اليوم (التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قتل صباح اليوم الإثنين شيخ قبلي بارز في محافظة عمران – شمال اليمن – على يد أحد مشرفي الحوثيين في العاصمة صنعاء.



وقال مصدر مقرب من الشيخ القبلي البارز في المحافظة “أحمد سالم السكني ” عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة وشيخ منطقة ” سكن ” في المديرية – إنه قتل على يد مشرف الحوثيين الأمني في منطقة ” صرف ” شرق العاصمة صنعاء المدعو ” أبو ناجي الماربي “.



وأكد المصدر ” إن الشيخ ” السكني ” ذهب صباح اليوم إلى منطقة صرف لحل مشكلة أرضية تابعة لأحد أبناء مديرية عيال سريح إلا أن عصابة الأراضي كانت بقيادة مشرف الحوثيين الأمني في منطقة ” صرف ” ” أبو ناجي الماربي ” الذي سلبه سلاحه الشخصي وباشره بإطلاق النار وأرداه قتيلاً.



وذكر المصدر ” إن المشرف الحوثي لا يزال يسرح في المنطقة على متن طقمه برفقة مسلحيه.



على الصعيد ذاته قال المصدر ” إن القبائل تتوافد منذ ساعات الصباح الأولى اليوم من مديريات ريدة وخارف وعيال يزيد وعيال سريح إلى العاصمة صنعاء للمطالبة بتسليم القاتل وتقديمه إلى يد العدالة.



وأضاف المصدر ” إن حالة استنفار وغضب قبلي غير مسبوق في تلك المديريات التي استنكرت إعدام الشيخ ” السكني ” المعروف لديها بمساعي الإصلاح لأهالي المحافظة، بطريقة بشعة على يد المشرف الحوثي ” الماربي”.



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