شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الفتاة التي تم العثور على جثتها الليلة الماضية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أمنية، عن تعرف الأجهزة الأمنية على هوية الفتاة التي عُثر عليها مقتولة مساء أمس الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر أن أسرة الفتاة تعرفوا على صورتها وقدموا صباح اليوم من محافظة أبين لتسلم جثمانها من الأجهزة الأمنية.

وبحسب المصادر فقد تبين أن الفتاة من منطقة الحصن مديرية خنفر جعار بمحافظة ابين وتبلغ من العمر 28عام، وتدعى “ن، م ص، ا”.

وتم اختطاف الفتاة قبل مقتلها من حي كريتر حيث تقيم عند خالتها بحي كريتر وتعيش في عدن للدراسة.

ولاتزال السلطات تباشر التحقيق في هذه الواقعة التي أثارت تفاعلاً كبيراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.



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